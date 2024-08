Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale : dévisse de -8% sous 22,2E, vise 21,9E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Société Générale dévisse de -8% sous 22,2E, malgré la publication d'un RNPG en hausse de 23,7% à 1,11MdE et d'un résultat brut d'exploitation (RBE) accru de 14,5% à 2,11MdsE... mais les anticipations de marge déçoivent, et c'est ce qui est sanctionné.

Le titre qui ouvre un 'gap' -que personne n'a vu venir- sous 23,65E, efface tous ses gains depuis le 28 juin dernier et refermer au passage le 'gap' des 22,36E.

Le prochain objectif ne serait autre que le retracement des 21,9E du 28/6 puis

du double plancher annuel des 21,6 du 13 février en clôture et 14 juin en intraday.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 22,31 EUR Euronext Paris -6,96%

