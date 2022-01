Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Société Générale: développe son offre contre le cyber-risque information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:57

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le lancement de nouvelles offres à destination des clients Entreprise et Associations autour de trois axes, le conseil, la technologie et l'assurance, afin de lutter contre les cyberattaques.



'La transformation numérique de l'économie, le contexte sanitaire et les modes de travail à distance ont accéléré les attaques qui ont été multipliées par plus de 4 ces deux dernières années', explique la banque, précisant que 91 % des organisations françaises ont été la cible d'au moins une cyberattaque au cours des douze derniers mois.



Dans le domaine du conseil, Société Générale va proposer ses services et conférences en matière de cybersécurité ainsi que de la formation pour les salariés, principales lignes de défense des entreprises.



La banque annonce aussi s'être associée à la fintech Trustpair, spécialisée dans le contrôle des données de paiement et la lutte contre la fraude au virement afin de pouvoir proposer aux directions financières une solution de sécurisation automatisée des flux financiers.



Enfin, afin de couvrir les cyber risques majeurs, la banque propose une assurance dédiée au cyber risque.