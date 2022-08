Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: des résultats sous-jacents en progression information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent (excluant l'impact de la sortie de Russie ayant représenté une perte de 3,3 milliards avant impôt) en croissance de 11,5% à 1,5 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2022.



Si le coût net du risque du groupe bancaire a augmenté de moitié à 217 millions d'euros, son résultat brut d'exploitation sous-jacent s'est accru de 21,6% à 2,48 milliards, et ce malgré une hausse de 8,6% de ses frais de gestion sous-jacents.



A 7,06 milliards d'euros, le PNB a augmenté de 12,8%, porté par une excellente performance de l'ensemble des métiers, en particulier la division banque de détail et services financiers internationaux ainsi que la division banque de grande clientèle et solutions investisseurs.





