Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : consacre 800 ME aux prêts participatifs Cercle Finance • 15/04/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - La Société Générale annonce aujourd'hui qu'elle jouera pleinement son rôle de bancassureur en distribuant largement les Prêts Participatifs “Relance” (PPR) à ses clients des PME et ETI et en investissant, via Société Générale Assurances, environ 800 millions d'euros dans ce dispositif promu par le gouvernement français. “La mise en place du PPR vise à dynamiser les investissements dans l'économie et à aider les entreprises à rebondir en saisissant les opportunités de croissance offertes par la relance attendue de l'économie”, indique la banque. Ce prêt participatif garanti par l'État permettra de renforcer les fonds propres des entreprises et de soutenir leur développement. 'Nous sommes convaincus que ce nouveau dispositif est un instrument efficace pour contribuer à long terme au rebond de l'économie française ' assure Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail Société Générale en France.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.27%