Société générale confirme la suppression nette d'environ 640 postes en France

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Société générale SOGN.PA a confirmé lundi la suppression nette d'environ 640 postes en France alors que le groupe bancaire doit faire face à un environnement compliqué par la crise du coronavirus. Le groupe précise qu'il n'y aura pas de départs contraints. "Dans le cadre de l'accord sur l'emploi signé en 2019, Société Générale maintiendra l'ensemble de ses engagements d'employeur responsable pour accompagner chaque collaborateur en favorisant les mobilités ou en ayant recours quand nécessaire à des départs volontaires", a indiqué la banque dans un communiqué. (Nicolas Delame et Blandine Hénault)

