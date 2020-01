SOCIETE GENERALE CIB nomme une Responsable Mondiale Adjointe Financement Export

(AOF) - Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Cécile Camilli en tant que Responsable Mondiale Adjointe Financement Export, une fonction nouvellement crée. Basée à Paris, elle est rattachée à Hacina Py, Responsable Mondiale Financement Export, qui a aussi repris la fonction de Responsable des Solutions de Financement à Impact, une composante clé de l'offre « Finance Durable et à Impact Positif » de la Banque.

Cécile Camilli était auparavant Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour l'Europe centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique (CEEMEA). Cécile bénéficie de plus de 20 ans d'expérience au sein de la Banque de Grande Clientèle de Société Générale.