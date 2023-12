Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: cession de deux filiales africaines en vue information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir signé deux accords avec le Groupe Vista en vue de la cession totale de ses parts dans ses filiales africaines Société Générale Burkina Faso et Banco Société Générale Moçambique, actuellement détenues respectivement à 52,6% et 65%.



Selon les engagements pris, le Groupe Vista reprendrait la totalité des activités opérées par ces filiales locales, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs de ces entités.



La réalisation de chacune de ces opérations, qui pourrait intervenir en 2024, est soumise à l'approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.40%

Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.