Société Générale : cession d'activités en Scandinavie

Cercle Finance • 19/12/2019 à 07:55









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce un accord pour céder SG Finans AS, ses activités de financement d'équipements et d'affacturage en Norvège, en Suède et au Danemark, à Nordea Finance, branche de financement d'équipements et d'affacturage de Nordea Bank. Cette transaction devrait avoir un effet positif d'environ 10 points de base sur le ratio CET1 du groupe, mais aura un impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur ses résultats du quatrième trimestre 2019. Sa finalisation devrait avoir lieu au second semestre 2020. En parallèle, Société Générale Equipment Finance (SGEF) et Nordea Finance ont conclu un accord de partenariat commercial afin de proposer des solutions et services de financement d'équipements à leurs réseaux de partenaires.

