SOCIETE GENERALE : Boursorama vise un résultat net d'environ 100 millions en 2024

(AOF) - Boursorama se fixe l'ambition d'atteindre 4,5 millions de clients et de générer une rentabilité de plus de 25% en 2025, a annoncé la filiale de la Société Générale à l'occasion de la présentation de son plan stratégique dans la banque de détail. Elle prévoit plus de 4 millions de clients en 2023. Boursorama vise un résultat net d'environ 100 millions en 2024 et d'environ 200 millions en 2025. Elle prévoit une phase accélérée d'acquisition de nouveaux clients jusqu'en 2023 occasionnant une perte cumulée d'environ 230 millions d'euros sur la période.

" Ce nouveau plan positionnera Boursorama parmi les grandes banques de détail en France ", souligne-t-elle. Elle a connu une année 2020 record, revendiquant plus de 2,5 millions de clients et plus de 39 milliards d'euros d'encours clients. Boursorama a recruté plus de 120 000 clients entre octobre et novembre.

Dans le cadre de son plan stratégique (2016-2020), Boursorama avait pour ambition d'atteindre 2 millions de clients en 2020, objectif dépassé en atteignant 2,5 millions de clients dès octobre 2020.

Parmi les autres records enregistrés cette année, la banque en ligne affiche 5,2 millions d'ordres de Bourse exécutés en Bourse sur les 9 premiers mois de 2020. Elle a par ailleurs ouvert plus de 120 000 comptes titres depuis le 1er janvier.

