Société Générale : bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Société Générale gagne près de 2% avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 16 à 17,6 euros, voyant 'deux catalyseurs positifs clés qui ne sont pas capturés dans le cours de Bourse actuel'.

'D'une part, nos prévisions de BPA rehaussées pour 2021-22 sont supérieures de 20% et 12% au consensus, sur des revenus de banque de détail en France plus élevés et des coûts plus bas', avance le broker dans sa note sur l'établissement bancaire.

D'autre part, il devient plus positif sur le rendement du capital et 'anticipe désormais de la part de Société générale le paiement d'un dividende d'un euro par action pour 2020 sur un large excès de capitaux et un effort de provisionnement suffisant'.