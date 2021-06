Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 10/06/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Société Générale s'adjuge plus de 2% avec le soutien de Credit Suisse qui relève son opinion sur le titre de l'établissement bancaire français de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 32 euros. 'Nous voyons maintenant un point d'inflexion pour les prévisions, aidé par un coût du risque en chute, l'achèvement de la restructuration de l'activité CIB et une accélération des synergies en banque de détail en France', affirme le broker.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.86%