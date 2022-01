Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 15:38









(CercleFinance.com) - Société Générale prend près de 2% et surperforme ainsi le CAC40, soutenu par des propos de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du groupe bancaire, avec un objectif de cours rehaussé à 48 euros contre 42 euros précédemment.



Dans une note sectorielle, le broker se déclare particulièrement haussier pour les banques françaises pour trois raisons clés, à savoir un potentiel de revalorisation massif, un rendement du capital attractif et des catalyseurs attendus cette année.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.40%