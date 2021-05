SOCIETE GENERALE : Barclays revalorise

(AOF) - Barclays a confirmé sa recommandation Sous-pondérer et relevé de 12% son objectif de cours sur Société Générale à 19,6 euros. Le bureau d'études a rehaussé ses estimations de bénéfice net de 22% pour 2022 et de 8% pour 2023 à la suite de la présentation des résultats du premier trimestre et de la stratégie de la banque d'investissement. Grâce à ces révisions et à une génération de capital plus importante, le broker a augmenté sa valorisation. Il reste négatif sur la valeur car la banque affichera une rentabilité des fonds propres tangibles de seulement 6% en 2023.

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.