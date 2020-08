Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : baisse de 29% du RBE au 2e trimestre Cercle Finance • 03/08/2020 à 07:41









(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe de -1,26 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, mais un résultat net part du groupe sous-jacent de +8 millions et un résultat brut d'exploitation en recul de 28,7% à +1,44 milliard. 'Ce trimestre a été fortement impacté par la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et ses répercussions économiques', explique le groupe, précisant que son produit net bancaire trimestriel ressort en recul de 15,7% à près de 5,3 milliards d'euros. Société Générale note une réduction de 9,6% de ses frais de gestion, mais un coût du risque commercial presque quadruplé à 97 points de base, ce dernier étant toutefois attendu pour 2020 en bas de la fourchette comprise entre 70 à 100 points de base.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris 0.00%