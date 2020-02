Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : baisse de 21% du résultat net annuel Cercle Finance • 06/02/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Société Générale dévoile au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en baisse de 21,2% à 3,25 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en contraction de 4,6% à 7,26 milliards. A 24,67 milliards d'euros, le produit net bancaire ressort en recul de 2,1%, en raison principalement d'un effet de base dans le hors pôles. Le PNB des métiers se montre stable (-0,1%), soutenu par le pôle banque de détail et services financiers internationaux (+4,6%). Sur cette base, le conseil d'administration proposera un dividende de 2,20 euros par action en numéraire au titre de 2019. Pour 2020, Société Générale attend un résultat net part du groupe en hausse et des revenus en légère croissance dans l'environnement actuel.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris 0.00%