Société Générale: annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire, à compter du 1er février, le capital social du groupe bancaire, par voie d'annulation de 16.247.062 actions auto-détenues représentant environ 1,9% du capital (avant la réduction de capital).



Ces actions ont été rachetées du 4 novembre au 17 décembre dernier, dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire. Par cette opération, le capital social de Société Générale se trouve désormais divisé en 837.124.432 actions ordinaires.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.51%