Société Générale : annonce une nomination en Suisse

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Valérie Zerlini au poste de Directrice de Global Transaction Banking en Suisse. Cette nomination sera effective le 1er août 2020. ' Dans ses nouvelles fonctions, Valérie Zerlini aura pour missions principales de renforcer la franchise Global Transaction Banking de Société Générale en Suisse ainsi que de favoriser les synergies et la coopération avec les activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs ' indique le groupe. ' Nous soutenons localement et au quotidien les grandes et moyennes entreprises dans leurs opérations nationales et internationales, grâce à la présence de Société Générale dans plus de 60 pays. ' commente Anne Marion-Bouchacourt.

