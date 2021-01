Société Générale Americas change de patron

(AOF) - Société Générale a annoncé la nomination de Stéphane About au poste de directeur général de Société Générale Americas, chargé de superviser les activités de la banque dans la région Amériques, à compter du 4 janvier. Il devient également membre du comité de direction du groupe. Stephane About succède à Slawomir Krupa qui a été nommé directeur général adjoint et responsable des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs du groupe Société Générale.

Stephane About rejoint Société Générale après avoir travaillé chez Natixis, où il était responsable des activités de banque de financement et d'investissement pour la région EMEA (à l'exception de la France) depuis 2019. Avant cette affectation, il était le directeur général de Natixis Americas et a occupé cette fonction de 2012 à 2019. Il est basé à New York, sous la direction de Slawomir Krupa.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.