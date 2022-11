Société Générale : ALD lance une augmentation de capital de 1,2 milliard d’euros

L'impact de cette acquisition sur le ratio de fonds propres durs (CET1) du groupe Société Générale est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l'opération. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 2024.

Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d'ALD, a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire d'ALD sur le long terme et disposera d'une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan. A cet égard, la banque participera à l'opération à hauteur d'un montant total d'environ 803 millions d'euros. Par ailleurs, Société Générale s'est engagée à garantir cette augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période se terminant 40 mois après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan.

(AOF) - ALD, filiale de Société Générale, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros pour financer le rachat de LeasePlan. Cette opération, « dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l’annonce par ALD du projet d’acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d’un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d’expertises très complémentaires et de synergies », a souligné la banque.

