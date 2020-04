Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : AG sans présence physique des actionnaires Cercle Finance • 01/04/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte du 19 mai se tiendra hors la présence physique de ses actionnaires compte tenu des mesures limitant les rassemblements du fait de l'état sanitaire en France. L'établissement ajoute qu'il 'sera particulièrement attentif au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance, ou le vote par internet et la procédure des questions écrites'. Société Générale invite ses actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'AG sur le site internet qui sera actualisé des décisions prises et rappelle que, comme chaque année, l'assemblée sera retransmise sur son site.

