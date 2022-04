Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: acquisition de 100% de LeasePlan par ALD information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - ALD a signé le 22 avril 2022 le protocole d'accord relatif à l'acquisition de 100% de LeasePlan.



Cette signature fait suite à la finalisation du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées indique le groupe.



Les prochaines étapes majeures pour la réalisation du closing sont les dossiers d'autorisation auprès des régulateurs et des autorités de la concurrence.



La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2022.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.42%