Société Générale : accord définitif de partenariat signé entre Boursorama et ING

(AOF) - Boursorama, filiale de Société Générale, a signé un accord définitif de partenariat avec ING. Cette signature fait suite à la décision d'ING de se retirer du marché de la banque de détail en France. Boursorama proposera ainsi des offres exclusives réservées aux clients d'ING en France et un accompagnement dédié. Avec plus de 3,3 millions de clients à fin décembre 2021, cet accord permettra de renforcer davantage la position de leader de Boursorama en France.

Fort d'un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, Boursorama s'est distinguée en obtenant le score de recommandation des clients le plus élevé parmi les banques françaises en 2021, rappelle la banque en ligne.

L'opération aura un impact très limité sur le ratio CET1 du groupe Société Générale.

Les offres proposées concerneront la banque au quotidien (comptes à vue et cartes bancaires), les livrets, l'Assurance-vie, ainsi que les comptes Bourse. En revanche, les crédits ne font pas partie du périmètre de l'accord.

Benoit Grisoni, directeur général de Boursorama, déclare : " Nous sommes ravis d'accueillir les clients d'ING qui le souhaitent et de les accompagner dans leurs futurs projets avec une expérience digitale reconnue sur une offre complète de produits performants et la promesse des frais les plus bas du marché. Cet accord vient renforcer la position incontestée de Boursorama en tant que leader de la banque en ligne en France, dont la croissance organique n'a jamais été aussi forte avec une conquête record de plus de 100.000 nouveaux clients par mois depuis novembre dernier. "

Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale, commente : " Cet accord marque une nouvelle étape dans le développement de Boursorama et renforce encore son modèle pionnier et unique qui a démontré sa capacité à répondre aux besoins des clients et à se développer très rapidement. Cet accord participera à l'accélération de la forte croissance de Boursorama qui vise plus de 4 millions de clients à fin 2022, en avance d'un an sur son plan de conquête. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 24,67 Mds€ réalisé par la banque de détail en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail à l’international, les services financiers et l’assurance puis la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Modèle d'affaires revendiquant l'avant-garde des transformations positives : une banque 100 % digitalisée, des plateformes et architectures ouvertes, un gagnant dans la course au leadership européen ;

- Capital caractérisé par la présence des actionnaires salariés (6,17 % et 10,9 % des droits de vote), avec un conseil d’administration de 12 membres présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Frédéric Oudéa étant directeur général ;

- Bilan solide avec 69 Mds€ de capitaux propres et un ratio CET 1 à 13,4 % à fin septembre 2021.

Enjeux

- Stratégie Vision 2025, fondée sur la fusion avec le Crédit du Nord, l’ancrage local, la réactivité, l’adaptation aux besoins des clients et la responsabilité;

- Stratégie d'innovation ancrée dans l'ADN du groupe, articulée entre l'intégration de l'intelligence artificielle et des données dans toutes les branches, l'open innovation pour transformer les modèles d'affaires par branches et offrir des services avec des partenaires extérieurs et, enfin, l'anticipation en termes d'agilité et de rapidité : innovation en interne regroupée sur le site Les Dunes / open innovation – aides aux start-up financières et incubateurs ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durable via la nouvelle direction RSE dédiée: objectif de 120 Md€ de financement de la transition énergétique en 2023 par arrêt, depuis 2017, des financements dédiés aux centrales au charbon ou infrastructures associées et par innovation dans les produits de crédits « verts » / analyse environnementale et sociale des entreprises financées et conseil aux ETI en financement de la transition énergétique / renforcement des offres d’épargne ISR / 2 priorités : changement climatique et soutien au développement durable en Afrique / baisse de 10 % de l’exposition au secteur d’extraction pétrole/gaz d’ici 2025 ;

- Exécution de la stratégie de croissance rentable pour le pôle Grande clientèle visant une rentabilité supérieure à 10 % d’ici 2023.