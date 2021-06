SOCIETE GENERALE a signé le contrat cadre en vue de la cession de Lyxor à AMUNDI

(AOF) - Amundi et Société Générale ont signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi. L'entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier. La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année 2021, sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.