SOCIETE GENERALE a renforcé sa solvabilité

(AOF) - Société Générale a réalisé au troisième trimestre 2019 un résultat net comptable en repli de 34,8% à 854 millions d'euros, pénalisé notamment la mise en oeuvre de son plan de recentrage. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 967 millions d'euros. Le produit net bancaire a reculé de 8,4% à 5,983 milliards. Le consensus le donnait à 6,041 milliards. Le ratio CET1 (common equity tier one) a grimpé de 46 points de base à 12,5% par rapport au 30 juin 2019, soit près de 250 points de base au-dessus des exigences réglementaires.

Le ratio Tier 1 s'établit à 15,2%.

Fréderic Oudéa, directeur général du groupe, a commenté : " Nous réalisons à nouveau ce trimestre des résultats très en ligne avec nos objectifs et priorités. Les activités de banque de détail et de services financiers affichent des performances commerciales et financières solides. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs délivre, quant à elle, un résultat net résilient dans un environnement peu favorable, sans bénéficier encore des effets positifs de la restructuration menée à un rythme soutenu et en avance sur ses objectifs 2020".