Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale : -8% vers 23,9E, support 24,15E compromis information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les taux se tendent, l'incertitude politique vient de ressurgir, Société Générale dévisse de -8% vers 23,9E et se retrouve lanterne rouge du CAC40.

Voilà 1,6MdsE de capitalisation partis en fumée et il risque d'y en avoir d'autre car les principaux supports sont cassés (ou en passe de l'être, notamment celui des 24,15E du 17 avril et 6 mai), le titre ayant ouvert un 'gap de rupture' sous 25,74E.

Société Générale pourrait filer tout vers le comblement du 'gap' des 23,3E du 8 mars puis le test du support majeur oblique moyen terme des 22,5E.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 24.16 EUR Euronext Paris -7.15%

Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.