Société Générale : +7% à 25,3E grâce aux trimestriels

(CercleFinance.com) - Les investisseurs applaudissent les résultats de la Société Générale (+7% à 25,3E) qui a publié ce vendredi un chiffre d'affaires en légère hausse (+2,3% sur un an) au troisième trimestre, et un bénéfice en baisse moins prononcé que prévu (-6,4%) avec des provisions en cas d'impayés dont le niveau rassure.

Le titre qui pulvérise la résistance des 24,5E pourrait s'en aller tester le zénith des 26E du 29 mars dernier







