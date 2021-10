Société Générale : 3700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025 dans le retail

(AOF) - Société Générale a déposé aujourd’hui auprès de ses partenaires sociaux un dossier global précisant le modèle et l’organisation détaillée de sa nouvelle Banque de détail en France. Ce nouveau modèle repose sur une fusion complète des deux banques de détail Crédit du Nord et Société Générale. En 2025, la "Nouvelle Banque" compterait à la cible 25 000 collaborateurs, soit 3700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025. Le groupe a pris des engagements forts qui sont confirmés : la fusion sera réalisée sans aucun départ contraint.

Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1 500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes.

Sur certains métiers et bassins d'emploi, des mesures complémentaires de départs volontaires pourraient être mises en place. Le dispositif précis d'accompagnement des collaborateurs est en cours de négociation avec les partenaires sociaux.

La "Nouvelle Banque" maintiendra un volume significatif d'embauches annuelles pendant toute la période de cette transformation, dans le prolongement des 1 400 embauches en CDI que Société Générale aura réalisée d'ici la fin de l'année 2021 dans la banque de détail en France.

Le groupe confirme que la fusion juridique interviendra au 1er janvier 2023. A cette date, tous les salariés du Crédit du Nord rejoindront automatiquement la nouvelle organisation.

La fusion informatique interviendra au premier semestre 2023.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.