Société Générale: 2 nominations à la Banque d'investissement

(CercleFinance.com) - Société Général annonce les nominations de Carl Bassili et Bruno Magnouat en tant que Coresponsables de la division Banque d'investissement au sein des activités Global Banking & Advisory, effectif immédiatement. Ils sont rattachés à Demetrio Salorio, Responsable Global Banking and Advisory.



Carl Bassili et Bruno Magnouat ont tous deux plus de 20 ans d'expérience dans la banque de financement et d'investissement.



Depuis 2014, Carl Bassili était Banquier conseil en charge de la relation globale et du conseil stratégique pour un portefeuille de grandes entreprises européennes.



Bruno Magnouat supervise depuis 2019 la plateforme Conseil et Financement d'acquisition, qui fournit des services de conseil en matière de dette, de structure du capital et de notation, ainsi que des financements stratégiques, auprès des clients entreprises et sponsors financiers. Il conservera ce rôle en plus de ses nouvelles fonctions.



' Les équipes de banque d'investissement proposent une gamme complète de services pour accompagner les clients dans leur développement stratégique, grâce à une connaissance sectorielle et produits approfondie, ainsi qu'à une excellence d'exécution reconnue, à la fois locale et transfrontalière ' indique le groupe.





