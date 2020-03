Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : +15% à 17,7E, resistance à 17,75E Cercle Finance • 25/03/2020 à 13:16









(CercleFinance.com) - Société Générale bondit de +15% à 17,7E et se rapproche de la résistance des 18,75E du 11 mars et pourrait tenter d'aller refermer dans la foulée le 'gap' des 21,345E du 6 mars

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +10.27%