SOCIETE DES BAINS DE MER: exercice 2019-2020 dans le vert

(AOF) - La Société des Bains de Mer a publié un chiffre d'affaires 2019-2020 en progression, pour s'établir à 619,8 millions d'euros contre 526,5 millions d'euros précédemment. Il comprend notamment une hausse de de 8 % du secteur jeux, de 12 % du secteur hôtelier et de 85% du secteur locatif. Toutefois, la fermeture totale des établissement en raison du covid-19 a eu un impact défavorable sur le chiffre d'affaires estimé à plus de 15 millions d'euros pour le dernier mois de l'exercice écoulé. Résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d'euros contre un déficit de 9,6 millions en 2018-2019.

Le résultat net consolidé s'établit à 26,1 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour l'exercice précédent, malgré un résultat financier négatif de 5,1 millions d'euros

Les résultats de Betclic Everest Group ont contribué positivement (à hauteur de 8,7 millions d'euros) au résultat du groupe du fait de charges exceptionnelles.

Le groupe dispose d'une trésorerie disponible de plus de 60 millions d'euros à la présente date.

Le Groupe S.B.M. s'attend à un impact significatif sur l'activité de l'exercice 2020/2021 et à une performance financière fortement dégradée par rapport à celle de l'exercice 2019/2020, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'ampleur compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du manque de visibilité actuel sur les impacts de l'épidémie pour ses activités.

AOF - EN SAVOIR PLUS