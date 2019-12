SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL : une prise à bail au sein de son Campus Eiffel à Massy

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel a annoncé jeudi soir la signature d'un bail avec un acteur international de l'industrie cosmétique, portant sur plus de 3 000 mètres carrés du campus Eiffel Massy inauguré au mois d'octobre 2019. « Cette opération confirme le succès commercial du projet en portant le taux d'occupation du campus à plus de 70%, quelques mois après son inauguration », a expliqué le spécialiste de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel.