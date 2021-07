Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société de la Tour Eiffel : signe un bail de 9 ans à Lille Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail commercial d'une durée ferme de neuf ans avec Now Connected. Le contrat porte sur un espace de 1100 m² au sein de la Tour Lilleurope à Lille. Pour permettre l'arrivée de ce nouveau locataire, la Société de la Tour Eiffel a réalisé des investissements afin de repenser entièrement l'atrium de l'immeuble et optimiser la surface privative de l'étage. Cette nouvelle prise à bail porte le taux d'occupation de l'immeuble à 84 %, précise la Société de la Tour Eiffel. Ce nouveau concept de bureaux ouvrira ses portes en octobre 2021.

