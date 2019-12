Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société de la Tour Eiffel : signature d'un nouveau bail Cercle Finance • 19/12/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce ce soir la signature d'un bail avec un acteur international de l'industrie cosmétique, portant sur plus de 3.000m² du campus Eiffel Massy. Ce dernier avait été inauguré au mois d'octobre 2019. 'Cette opération confirme le succès commercial du projet en portant le taux d'occupation du campus à plus de 70%, quelques mois après son inauguration', indique la Société de la Tour Eiffel.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -0.76%