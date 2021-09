Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société de la Tour Eiffel : renforce sa présence à Nantes information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce aujourd'hui l'acquisition d'un immeuble de bureaux de 1754 m² à Orvault, dans la métropole nantaise, auprès du Groupe Villa. L'immeuble est vendu loué en totalité à la société Securitas avec un bail de 10 ans ferme. Avec cette nouvelle transaction, la Société de la Tour Eiffel dispose désormais de 5700 m² de surfaces louées dans la métropole nantaise. 'Avec cette opération, la Société de La Tour Eiffel consolide sa présence au sein de Nantes Métropole et confirme l'intérêt de notre foncière pour les grandes métropoles régionales à potentiel' souligne Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.

