Société de la Tour Eiffel: net recul du bénéfice net annuel 09/03/2022

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce que son conseil d'administration à arrêté les comptes annuels et consolidés clos au 31 décembre.



L'année 2021 a été 'opérationnellement très dynamique', indique la société avec 8,9 ME de nouveaux baux signés et 20 ME de projets livrés au cours de l'année.



La valeur du patrimoine à périmètre constant ressort néanmoins en légère baisse (‐1,6 %) à 1,80 MdE.



Le bénéfice net consolidé ressort par ailleurs à 2,8 ME, contre 10,7 ME un an plus tôt.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,5 euro par action au titre de l'exercice écoulé.



La société précise miser sur la diversification en se positionnant sur les bureaux, mais également sur des locaux d'activité / logistique urbaine, des parcs d'activités, du résidentiel géré et des actifs mixtes.



'Cette diversification choisie se reflètera aussi par la recherche d'une plus grande présence dans les grandes métropoles régionales', conclut-elle.