Société de la Tour Eiffel : cession d'un ensemble immobilier

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel, annonce la cession au groupe BMG d'un ensemble immobilier de bureaux de 14 760m2 et 618 places de parking, situé à Colombelles à proximité directe de Caen. Cet ensemble avait été acquis en 2006 en VEFA par la Société de la Tour Eiffel auprès de l'aménageur Normandie Aménagement 'Cette nouvelle transaction s'inscrit dans la continuité du plan de cessions d'actifs annoncé mi-2019, et confirme la volonté de la Société de la Tour Eiffel de recentrer son patrimoine dans les métropoles stratégiques', commente Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.01%