SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL : cession d'un actif non stratégique au Crédit Agricole Immobilier

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel confirme la cession d'un actif non stratégique situé à Nantes à Crédit Agricole Immobilier. Cette cession porte sur un terrain d'une surface cadastrale de plus de 10 000 mètres carrés, occupé par un immeuble vacant. Situé à proximité des bords de l'Erdre et du pôle universitaire nantais, ce terrain bénéficie de nombreux services, d'équipements et d'un réseau de transport efficient (Tramway L2 ...).

Cette vente constitue une nouvelle avancée dans l'exécution du plan de cession de la foncière avec près de 60% réalisés depuis son lancement au premier semestre 2019.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.