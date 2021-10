Société de la Tour Eiffel cède un ensemble immobilier de bureaux à BMG

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Cette nouvelle transaction s'inscrit dans la continuité du plan de cessions d'actifs annoncé mi-2019, et confirme la volonté de la Société de la Tour Eiffel de recentrer son patrimoine dans les métropoles stratégiques ", a commenté Bruno Meyer, Directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel.

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession d'un ensemble immobilier de bureaux, situé à Colombelles (14 760 mètres carrés) à proximité directe de Caen, au Groupe BMG, foncière spécialisée en immobilier tertiaire. Cette cession concerne un ensemble de 4 bâtiments et 618 places de parking extérieur, acquis en 2006.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.