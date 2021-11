Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soc Générale : nouvelle offre de gestion pour les entreprises information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce aujourd'hui le lancement de Global Treasury, une nouvelle offre modulable de gestion de trésorerie et de paiement s'appuyant sur la plateforme Kyriba, à destination des clients entreprises. Cette solution cloud est le fruit du partenariat signé entre Société Générale et Kyriba au printemps 2021. L'offre vise à simplifier la gestion quotidienne de la trésorerie des entreprises aussi bien en matière de paiements (automatisation des ordres de paiement et d'encaissement, gestion en environnement multi-bancaire) que de trésorerie (centralisation des flux, consultation et reporting) et de gestion de la fraude (authentification forte, sécurisation des accès à distance, gestion des signataires). Wifirst, opérateur leader du Wi-Fi pour les professionnels, sera le premier client entreprise à en bénéficier, précise Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.13%