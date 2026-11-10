SOBI recule après la révision à la baisse des prévisions de ventes de Tryngolza par Ionis

** L'action de la société biopharmaceutique suédoise SOBI SOBIV.ST recule d'environ 2 %
** Filip Wiberg, analyste chez Pareto Securities, attribue cette baisse au rapport publié lundi par Ionis
** Ionis IONS.O a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 concernant Tryngolza, son médicament contre l'hypertriglycéridémie sévère, les ramenant à 50 millions de dollars contre une fourchette précédente comprise entre 100 et 110 millions de dollars
** M. Wiberg ajoute que Tryngolza est considéré comme un moteur de croissance assez important pour SOBI à partir de 2027 et au-delà
** DB abaisse sa recommandation sur le titre de "acheter" à "conserver", invoquant la décision d’Ionis concernant Tryngolza
** La banque estime que les difficultés rencontrées lors du lancement de Tryngolza constituent un élément négatif dans un contexte par ailleurs "solide", marqué par une forte croissance à deux chiffres de l’activité(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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