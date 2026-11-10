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SOBI recule après la révision à la baisse des prévisions de ventes de Tryngolza par Ionis
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 11:31

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action de la société biopharmaceutique suédoise SOBI SOBIV.ST recule d'environ 2 %

** Filip Wiberg, analyste chez Pareto Securities, attribue cette baisse au rapport publié lundi par Ionis

** Ionis IONS.O a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 concernant Tryngolza, son médicament contre l'hypertriglycéridémie sévère, les ramenant à 50 millions de dollars contre une fourchette précédente comprise entre 100 et 110 millions de dollars

** M. Wiberg ajoute que Tryngolza est considéré comme un moteur de croissance assez important pour SOBI à partir de 2027 et au-delà

** DB abaisse sa recommandation sur le titre de "acheter" à "conserver", invoquant la décision d’Ionis concernant Tryngolza

** La banque estime que les difficultés rencontrées lors du lancement de Tryngolza constituent un élément négatif dans un contexte par ailleurs "solide", marqué par une forte croissance à deux chiffres de l’activité

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 11:31:35.

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