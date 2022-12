SNCF et DWS cèdent Akiem à la CDPQ

La conclusion de la transaction s'inscrit dans la foulée de la finalisation des procédures usuelles de concertation des instances représentatives du personnel compétentes du Groupe SNCF et d'Akiem, et de la confirmation des autorisations réglementaires requises, notamment auprès de l'Autorité de la concurrence.

(AOF) - SNCF et DWS annoncé avoir conclu la transaction aux termes de laquelle la CPDQ a acquis l’ensemble du capital du groupe Akiem, premier acteur du marché de la location de locomotives en Europe, auprès du Groupe SNCF et de DWS. Hamish Mackenzie, Responsable du Pôle Infrastructure chez DWS, déclare : « Depuis son entrée au capital d’Akiem en 2016, DWS a soutenu le management dans ses ambitions stratégiques de croissance, grâce à son approche active de gestion d’actifs couplée à l’expertise ferroviaire de son partenaire, SNCF ».

