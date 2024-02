Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Snap: vers la suppression de 10% des effectifs mondiaux information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Snap, le propriétaire de l'application Snapchat, a annoncé lundi avoir l'intention de supprimer environ 10% de ses effectifs à temps plein au niveau mondial.



L'entreprise californienne justifie cette 'décision difficile' par la nécessité de se restructurer et d'être dans la meilleure position possible afin d'atteindre ses priorités stratégiques et de continuer à investir dans sa croissance.



La société basée à Santa Monica dit s'attendre à comptabiliser une charge comprise entre 55 et 75 millions de dollars, principalement liée aux versements d'indemnités, au titre de ces mesures.



Sur ce montant, ce sont entre 45 et 55 millions de dollars qui feront l'objet de dépenses en numéraire, est-il précisé dans son communiqué, pour l'essentiel dans le courant du premier trimestre 2024.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Snap perdait 2,3% suite à cette annonce. Le titre progresse encore de 55% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE -1.74%