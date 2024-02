Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Snap: remboursement anticipé d'obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Snap a annoncé lundi son intention de racheter pour plus de 434 millions de dollars d'obligations convertibles, une opération destinée à rassurer le marché moins d'une semaine après une publication de résultats fraîchement accueillie.



Ces obligations comprennent des titres d'un montant de 97,8 millions de dollars affichant un rendement de 0,25% à horizon 2025 et des titres de 336,4 millions de dollars avec un rendement de 0,75% pour une échéance en 2026, précise le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat dans un avis financier.



Cette annonce intervient alors que le cours de Bourse du groupe de Santa Monica s'est effondré de 35% à la Bourse de New York mercredi dernier dans le sillage de résultats et de perspectives jugés décevants.



Sa dette s'élève pour l'instant à plus de 5,5 milliards de dollars.



Son action rebondissait de plus de 7% lundi à Wall Street vendredi.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE +7.97%