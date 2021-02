SNAP pénalisé par les incertitudes pesant sur ses perspectives du fait de la politique d'APPLE

(AOF) - Le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en très forte baisse à Wall Street du fait de perspectives incertaines liées aux modifications apportées par Apple aux règles de collecte des données de son système d'exploitation. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 113 millions de dollars, soit - 8 cents par action, à comparer avec une perte nette de 240,7 millions de dollars, représentant - 17 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est positif à hauteur de 9 cents, contre 7 cents pour le consensus Bloomberg.

Ses revenus ont bondi de 62% à 911 millions de dollars, ressortant bien au delà des attentes du marché : 856,1 millions de dollars.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 22% à 265 millions alors que Wall Street anticipait 257,9 millions. Il avait progressé de 18% au troisième trimestre. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.

Sur le trimestre en cours, les revenus sont anticipés entre 720 et 740 millions de dollars, surpassant les attentes de Wall Street : 705,2 millions. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement devrait croitre de 20% à 275 millions.

Si les objectifs dépassent les attentes, le groupe a souligné l'incertitude générée par la possibilité offerte par le système d'exploitation iOS14 d'Apple de bloquer le suivi publicitaire d'une application.

" Nous prévoyons que les changements de politique de la plate-forme iOS qui seront mis en œuvre plus tard ce trimestre présenteront un autre risque d'interruption de la demande dans la période suivant immédiatement leur mise en œuvre. L'impact à long terme de ces changements sur la dynamique de notre activité n'est pas encore clair, et il se peut qu'il ne le soit que plusieurs mois ou plus après la mise en œuvre des changements " a déclaré à ce propos le Directeur financier, Derek Andersen lors de la conférence avec les analystes.