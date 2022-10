Snap: les prévisions déçoivent encore, le titre sombre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 16:32

(CercleFinance.com) - Snap a dévoilé jeudi soir des résultats trimestriels en demi-teinte et présenté des prévisions décevantes, ce qui lui valait une chute de plus de 30% dans les premiers échanges vendredi à New York.



Le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat a fait état hier soir d'un nombre d'utilisateurs actifs en hausse de 19% à 363 millions sur le troisième trimestre.



Son chiffre d'affaires, qui provient essentiellement des recettes publicitaires, a augmenté en conséquence de 6% à 1,13 milliard de dollars, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 1,14 milliard.



Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) s'est néanmoins tassé à 3,11 dollars au troisième trimestre, contre 3,20 dollars au trimestre précédent et 3,49 dollars un an plus tôt.



Son résultat opérationnel ajusté (Ebitda) ressort à 73 millions de dollars, contre 174 millions de dollars un an plus tôt, pour une perte nette accrue à 360 millions de dollars, à comparer avec -72 millions au troisième trimestre 2021.



Pour le quatrième trimestre, Snap a déclaré viser 375 millions d'utilisateurs, en hausse de 18% d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires stable en rythme annuel, là où Wall Street visait une croissance de l'ordre de 7%.



Suite à ces prévisions jugées décevantes, les analystes de BofA ont dégradé leur opinion sur la valeur à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé à 11 dollars.



Seul bureau d'études à défendre le groupe de Santa Monica (Californie) après cette publication, Jefferies - qui reste à l'achat sur le titre - estime pour sa part que Snap s'est retiré pour 'hiverner cet hiver', ce qui ne signifie pas que la société a 'disparu pour toujours'.



Le titre a perdu 77% de sa valeur depuis le début de l'année.