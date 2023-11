Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap: le titre à des plus hauts annuels grâce à Jefferies information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 17:03









(CercleFinance.com) - Le titre Snap s'inscrit en forte hausse jeudi après que Jefferies ait relevé sa recommandation sur le titre, se disant notamment optimiste concernant les catalyseurs se profilant à l'horizon 2024.



Peu avant 11h00 (heure de New York), l'action du propriétaire de l'application Snapchat bondit de plus de 7%, revenant ainsi à des plus hauts depuis printemps 2022.



Depuis le début de l'année, le cours de Bourse a grimpé de plus de 45%.



Les analystes de Jefferies ont annoncé ce matin avoir relevé leur recommandation à l'achat; mais aussi rehaussé leur objectif de cours sur le titre qui passe de 12 à 16 dollars.



Dans sa note, le bureau d'études dit percevoir les prémisses d'un prochain redressement de l'offre publicitaire 'Direct Response', qui génère entre 70% et 75% du chiffre d'affaires du groupe, et qui devrait selon lui accélérer l'an prochain pour atteindre une croissance de l'ordre de 15%, à comparer avec un repli attendu autour de 7% en 2023.



Parallèlement, Jefferies estime que la possibilité d'accéder maintenant de manière directe au panier d'achat d'Amazon depuis sa plateforme illustre bien la volonté de l'entreprise de renforcer ses liens avec les annonceurs, une façon selon lui d'accroître intelligemment ses recettes publicitaires.





