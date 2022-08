Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Snap: le service Snapchat+ dépasse le million d'abonnés information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Snap a annoncé lundi que la version payante de son application Snapchat+ avait franchi le cap du million d'abonnés payants moins de six semaines après son lancement.



Pour un prix de 3,99 dollars par mois, les utilisateurs de Snapchat+ peuvent bénéficier d'une plus grande visibilité au niveau de leurs publications et de fonctionnalités exclusives qui devraient être enrichies dans les mois qui viennent.



Le service est pour l'instant disponible dans une vingtaine de pays, dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, l'Inde, Israël ou la Suisse.



L'action Snap Inc. était en hausse de 3% lundi matin à la Bourse de New York suite à ces informations.





