Snap : le recrutement d'abonnés dépasse les attentes

(AOF) - Le service de messagerie Snapchat a conquis plus d'abonnés que prévu. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 359,6 millions de dollars, soit -22 cent par action, contre une perte nette de 286,9 millions de dollars ou – 19 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est de 2 cents alors qu'un profit symbolique de 1 cent était prévu par Wall Street.

Ses revenus ont progressé de 38% à 1,06 milliard de dollars, ressortant en dessous des attentes du marché : 1,07 milliard de dollars.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 18% à 332 millions, soit 1,5 million de mieux que prévu. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.

Sur le trimestre en cours, les revenus sont attendus en croissance de 20% à 25% alors que le marché visait + 28%.

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la La PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.

Publicité : offensives dans le « retail media »

Ce segment du marché publicitaire consiste, pour les e-commerçants, à monétiser leurs espaces publicitaires en ligne et leurs données clients. Il bénéficie d’une forte croissance. Ces derniers mois, Havas et Publicis ont accéléré leur positionnement dans ce domaine. Ainsi Havas a lancé « Ad to Basket », une entité dédiée au « retail media ». Quant à Publicis, il a repris CitrusAd, une adtech australienne axée sur le « retail media » et essentiellement implantée aux Etats-Unis, pour plus de 100 millions de dollars. Cette opération permet à Publicis d'affiner sa connaissance des sites marchands, ce qui crédibilise son expertise auprès de ses clients . Enfin , Criteo, le groupe français axé sur la publicité en ligne lancé en 2005, s’est également lancé dans la consolidation du segment en reprenant une firme anglaise pour 380 millions de dollars.

Opérateurs télécoms : pression sur les géants du streaming - D’après l'Arcep, le régulateur des télécoms, plus de la moitié du trafic Internet en France provient de quatre acteurs : Netflix, Google (avec YouTube), Akamai (qui distribue notamment les contenus de Disney) et Facebook. Certains opérateurs télécoms cherchent à en retirer des revenus, alors qu’ils doivent sans cesse investir dans les réseaux. A cela s’ajoutent des conséquences environnementales dans un contexte où tous les opérateurs ont pris des engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 ou 2040. Toutefois la piste d'un code de bonne conduite, qui plafonnerait la résolution des vidéos sur les smartphones, apparaît plus réaliste que la piste économique car les tentatives de contributions financières ont échoué dans le passé.