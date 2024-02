Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Snap: l'audience progresse, mais le C.A. ne suit pas information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Snap, propriétaire de Snapchat, a fait état hier soir de résultats trimestriels jugés décevants, ce qui faisait plonger son cours de Bourse de plus de 30% mercredi dans les premières transactions à Wall Street



Le groupe de Santa Monica a fait état d'une hausse de 10% du nombre d'utilisateurs actifs de Snapchat au quatrième trimestre, qui atteignait 414 millions à la fin de l'année.



Mais la progression de son audience ne s'est pas répercutée au niveau de son chiffre d'affaires, qui provient essentiellement des recettes publicitaires, puisque celui-ci n'a progressé que de 5% à 1,36 milliard de dollars.



En conséquence, sa perte nette n'a été réduite qu'à 248 millions de dollars, contre 288 millions de dollars un an plus tôt.



Le directeur général, Evan Spiegel, a estimé que l'entreprise avait réussi à poser de 'solides fondations' en vue de générer de la croissance sur le long terme, mais ses prévisions pour 2024 ont déçu le marché.



Snapchat a ainsi déclaré viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 15% cette année, mais les investisseurs espéraient mieux, avec des prévisions qui s'établissaient entre 14% et 16%.





Valeurs associées SNAP-A AMEX 0.00% SNAP-A NYSE -34.42%