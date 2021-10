Snap : JPMorgan abaisse la valorisation

(AOF) - JPMorgan a réduit son objectif de cours de 90 dollars à 73 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Snap, dont les revenus et les prévisions de revenus ont déçu en raison du déploiement de la fonctionnalité App Tracking Transparency d' iOS 14 qui restreint la personnalisation des campagnes marketing.

" Le rétablissement d'outils de mesure précis prendra du temps - peut-être deux trimestres, bien qu'il soit difficile de l'évaluer, et Snap s'attend à ce que l'impact soit exacerbé au quatrième trimestre par les spécialistes du marketing, qui réduiront leurs dépenses en raison de la pénurie d'approvisionnement et de main-d'œuvre ", explique le broker.

Il ajoute que les effets combinés conduisent en fin de compte à une moindre densité des enchères et à une baisse des prix pendant ce qui est habituellement la saison de l'année la plus importante pour Snap.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.